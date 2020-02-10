В Боснии и Герцеговине рассчитывают вывести диалог с Россией на новый уровень

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Босния и Герцеговина надеется наладить тесное взаимодействие с Россией и вывести двусторонние отношение на более высокий уровень. Об этом заявил председатель Палаты народов (верхней палаты парламента) Боснии и Герцеговины Драган Чович на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мне хотелось бы, чтобы эта встреча позволила поднять наши отношения на совсем другой, более высокий уровень, но и также помогла органам нашей исполнительной власти наладить более конкретную коммуникацию и взаимодействие", - сказал он.

Чович напомнил, что в апреле 2018 года Матвиенко во главе делегации российских сенаторов посещала Боснию и Герцеговину с визитом, и в это время в стране проходили выборы в парламент. "Вот с тех пор мы стараемся укрепить власть в парламентских структурах. Только в прошлом году нам удалось закончить формирование совета министров. И только с тех пор начала в полной мере работать Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины, - указал политик. - Мы начали работу и теперь можем успешно сотрудничать в контексте межпарламентского сотрудничества".

Председатель Палаты народов Боснии и Герцеговины назвал сотрудничество парламентов двух стран примером для всех и отметил, что есть хороший "потенциал для расширения и укрепления двусторонних отношений". В частности, он подчеркнул, что стороны будут работать над тем, чтобы выйти на скорейшую реализацию и подписание межправительственных соглашений.

"Я считаю, что в скором времени нам удастся расширить возможности сотрудничества в области образования, культуры, науки, экономики", - добавил он.

Политик также сообщил, что в Боснии и Герцеговине ждут визита Матвиенко в мае 2020 года для участия в заседании Ассоциации европейских сенатов.