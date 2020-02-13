"Болезни отчаяния". Трамп говорит об успехах в решении опиоидного кризиса, но все сложнее

В 2018 году число смертей уменьшилось на 4%. Однако показатели остаются одними из самых высоких за всю историю страны

Выступая на прошлой неделе перед Конгрессом, президент США Дональд Трамп заявил о сокращении числа жертв опиоидной эпидемии — так в Америке называют проблему злоупотребления опиоидными анальгетиками, из-за которой в стране ежегодно гибнут десятки тысяч людей. "Смертность от передозировок снизилась впервые почти за 30 лет", — похвастался глава государства. Впервые об эпидемии заговорили еще в 90-х годах Именно тогда фармацевтические компании стали заполонять американский рынок опиоидными лекарствами. Опиоиды — это препараты, которые используются в медицине в качестве мощных болеутоляющих и оказывают на организм человека эффект, схожий с действием опия. По оценкам экспертов, около 100 млн взрослых американцев страдают от хронических болей. Учитывая особенности системы здравоохранения США, получить такие таблетки гораздо проще, чем проходить долгий и дорогостоящий курс лечения.

Врачи выписывали их при ушибах и вывихах, могли назначить больным, у которых вырвали зуб мудрости. Зачастую рецепты выдавались на длительный срок, чтобы избежать повторных жалоб пациентов. Это происходило при финансовой "поддержке" со стороны фармкомпаний. Производители называли лекартсва эффективными и безопасными, за что позже получали крупные судебные иски. Опиоиды вызывают сильное привыкание. К тому же со временем действие лекарств притупляется, и больной повышает дозу, что и ведет к передозировке. Резкий отказ от препаратов причиняет физический дискомфорт, а проще говоря — ломку. Таким образом, простой поход к врачу мог сделать из больного наркомана. Попытки властей ограничить бесконтрольную выдачу рецетов часто давали обратный эффект. Оставшиеся без лекарств больные переходили на более дешевые метадон или фентанил, а нередко и на героин, что только ускоряло их гибель. Фентанил — одна из главных причин высоких показателей смертности Это синтетический опиоид, который в 100 раз сильнее, чем морфин. Он является сильным болеутоляющим, а потому его используют в медицинских целях. В отличие от героина, фентанил и его аналоги гораздо легче получить в лабораторных условиях, что делает его значительно дешевле. По мнению американских правоохранительных органов, основную долю этого вещества производят в Китае. Американские власти неоднократно требовали от китайского правительства ограничить оборот фентанила.

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Как указывали официальные лица, преступные группировки нелегально ввозят произведенный в Китае фентанил и производные в США, где наркоторговцы продают или смешивают этот синтетический наркотик с другими веществами — героином и кокаином — для увеличения веса и силы воздействия. Так как наркозависимые зачастую не знают о примесях, то принимают вещества в обычном количестве, что приводит к передозировкам. "Начиная с 2002 года число граждан США, которые пробовали героин, ежегодно вырастало на 7%, причем этот рост замедлился только в 2016 году. Это, скорее всего, связано не с уменьшением числа новых наркоманов, а с тем, что потребители опиатов начали переходить на фентанил", — пишут исследователи. Всего с 1999 года от опиодной эпидемии в США погибли почти 770 тыс. человек Примерно столько же людей живет в Вашингтоне или Бостоне. Жертвами опиоидной эпидемии чаще становятся представители среднего класса. По данным Национального совета по безопасности, у обычного американца больше рисков погибнуть от передозировки опиоидами, чем в автокатастрофе или перестрелке.

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В 2017 году президент США Дональд Трамп назвал эту проблему критической, в связи с чем объявил режим чрезвычайного положения. Всего за четыре года (2015–2018) американские власти потратили на борьбу с кризисом $2,5 трлн. В США запустили антиопиоидную кампанию, появились государственные программы помощи людям с зависимостью. Власти увеличили число исследований в области опиоидных болеутоляющих средств, занялись разработкой альтернативных лекарств, одновременно поощряя лечение наркомании.​​​​​ Несмотря на то, что с 2010 года количество опиоидов, выписанных врачами США, продолжает сокращаться, страна по прежнему является мировым лидером по их назначению. Многие эксперты отмечают, что одного уменьшения выдачи рецептов недостаточно. По данным Минздрава США на 2018 год, общее число опиатных наркоманов в стране достигает 10,3 млн человек и продолжает расти. Это означает, что для эффективной борьбы с эпидемией нужно активно лечить тех, кто уже страдает от зависимости. Причем от властей требуется сделать это лечение доступным. Пока с этим есть проблемы. Согласно официальным данным, только один из десяти человек с зависимостью обращается за специализированной помощью. Число смертей от передозировки наркотиками в США снизилось впервые за 28 лет Это произошло в 2018 году, когда было зарегистрированно 67 тыс. случаев. Для примера: в 2017 году эта цифра достигала рекордных 70 тыс. Таким образом, снижение, о котором говорит Трамп, — всего 4%. Фактически речь идет о втором по количеству смертей показателю за всю историю страны, что явно не говорит о значительных успехах. При этом, как пишут ученые в журнале PLos One, официальные оценки смертности в США в результате употребления героина в два раза ниже реальных показателей. Однако передозировка именно рецептурными лекарствами сократилась на 16%. Скорее всего, это результат выпущенных в 2016 году 12 экпертных рекомендаций по снижению уровня смертности от опиодной эпидемии. Врачей призывали искать альтернативу опиодной терапии, если речь не идет о раке и паллиативной помощи, назначать минимальное количество болеутолящих, чтобы снизить риск привыкания и передозировки, а также брать на особый контроль всех пациентов, получающих такое лечение. Тем не менее число передозировок запрещенными синтетическими опиоидами, наооборот, продолжает расти. За переиод с 2017 по 2018 год число таких случаев увеличилось на 10%. Опиодная эпидемия в США — одна из причин сокращения продолжительности жизни Но дело не только в наркотиках, а в целом комплексе проблем, которые в США называют "болезни отчаяния". Люди в возрасте от 25 до 64 лет, преимущественно представители рабочего класса, умирают более высокими темпами от ожирения, проблем с сердцем, самоубийств, а также болезней печени на фоне злоупотребления алкоголем. Экспреты объясняют эти явления растущим социальным кризисом и все более увеличивающимся неравенством. Жертвы "болезней отчаяния" чаще испытвают стресс из-за финансовых трудностей, не могут позволить себе полноценую медицинскую помощь и не видят экономических перспектив.

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