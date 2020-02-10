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Политический кризис в Боливии

СМИ: Моралес отправился из Аргентины на Кубу

По данным портала Infobae, экс-президент Боливии решил отправиться на Кубу по медицинским причинам

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший после отставки убежище в Аргентине, вылетел из Буэнос-Айреса на Кубу. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Infobae со ссылкой на свои источники.

По их данным, в воскресенье Моралес позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и сказал, что ему необходимо отправиться на Кубу по медицинским причинам.

В 2017 году Моралес проходил лечение на Кубе. Ему была проведена операция по удалению опухоли на голосовых связках. Как сообщали тогда боливийские власти, новообразование было доброкачественным.

В Боливии 20 октября прошлого года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот, а затем отправился в Мексику, предложившую ему убежище. 12 декабря экс-президент прибыл в Аргентину, где получил статус беженца. Решение аргентинских властей вызвало критику со стороны США.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияКубаПолитический кризис в Боливии
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