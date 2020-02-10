В Норвегии самой большой угрозой интересам страны назвали Россию и Китай

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава службы внешней разведки Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Люнне представил в понедельник на пресс-конференции очередной доклад "Фокус 2020" о сегодняшних вызовах для безопасности страны. По его словам, наибольшую угрозу интересам Норвегии представляют Россия и Китай, сообщает телерадиокомпания NRK.

"Факторы, в наибольшей степени влияющие на картину угроз для норвежских интересов, связаны с Россией и Китаем", - заявил он. Глава разведки отметил укрепление Россией своей базовой структуры на Кольском полуострове и в северной части Баренцева моря, проведение более частых и масштабных военных учений, а также испытание новых видов "супероружия" в непосредственной близости от норвежских границ. Люнне утверждал, что Россия занимается созданием новых, более совершенных систем вооружений, которые обеспечивают "более динамичную военную мощь".

Особое беспокойство Люнне выразил в связи с тем, что новое российское оружие, о котором рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2018 году, по его утверждению, не подпадает под существующие договоры об ограничении вооружений и "способствуют демонтажу структуры международной безопасности". По словам Люнне, Россия является военной державой, оперативные возможности которой охватывают весь спектр военных действий.

На вопрос, какие именно угрозы представляют эти новые системы вооружений для Норвегии, начальник разведки ответил: "Разве Норвегия изолирована от остального мира? Нет. Норвегия является частью глобальной системы и западной системы. Эти вооружения представляют для Норвегии угрозу, которая заключается в возможности оказаться за русскими линиями, и при росте [российского] потенциала будет трудно это предотвратить".

Люнне также считает, что целью Китая является достижение до 2050 года в военной области уровня США. Угрозой для интересов многих стран, в том числе Норвегии, утверждает он, стало то, что Поднебесная намерена создать "цифровой Шелковый путь". То есть означало бы, что Китай "попытается взять под контроль часть сетей пятого поколения 5G".