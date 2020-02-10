Лидер Страны Басков назначил выборы в регионе на 5 апреля

МАДРИД, 10 февраля. /ТАСС/. Парламентские выборы состоятся в испанской автономной области Страна Басков 5 апреля текущего года. Об этом объявил в понедельник председатель правительства региона Иньиго Уркулью.

"Я принял решение назначить выборы на 5 апреля", - сказал он.

Изначально предполагалось, что региональные выборы пройдут осенью текущего года. Уркулью решил провести голосование раньше, в частности, чтобы оно не совпало с внеочередными выборами в Каталонии. Ранее лидер автономии Ким Торра пообещал назвать дату волеизъявления после одобрения бюджета в парламенте региона.

Предыдущее голосование в Стране Басков состоялось в 2016 году. По его итогам победу одержала Баскская националистическая партия, сторонником которой является Уркулью. Однако националистам достались лишь 28 мандатов из 75. Хотя партия не получила абсолютного большинства в парламенте Страны Басков, чтобы беспрепятственно сформировать правительство, она сумела прийти к соглашению с социалистами, обладающими девятью креслами в палате.