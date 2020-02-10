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Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не выдвигать кандидатуру на пост канцлера ФРГ

Канцлер Германии отметила, что это решение далось председателю Христианско-демократического союза нелегко
Канцлер Германии Ангела Меркель AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с сожалением восприняла решение председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не выдвигать кандидатуру на пост главы правительства ФРГ на следующих выборах в Бундестаг в 2021 году и в скором времени уйти с должности лидера этой партии.

"Я отношусь к этому решению с уважением и приняла его к сведению. Я сожалею и понимаю, что оно ей далось нелегко", - сказала Меркель в понедельник на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Берлине.

Лидер ХДС ранее заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ в 2021 году и после запуска летом текущего года процесса выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Такое решение Крамп-Карренбауэр приняла на фоне скандала вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Ландтаг (земельный парламент) 5 февраля избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП), причем голосами депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), христианских демократов и самой СвДП. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в истории ФРГ.

ХДС всегда выступал против какого бы то ни было сотрудничества с "Альтернативой для Германии". Меркель лично подвергла критике ход выборов. В Германии обвинили ХДС Тюрингии "в сделке с фашистами" при избрании премьера земли.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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