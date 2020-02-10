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Оппозиция Грузии прекращает переговоры с властью из-за приговора экс-мэру Тбилиси

Сам Гиги Угулава назвал приговор абсурдным и заявил, что готов сесть в тюрьму

ТБИЛИСИ, 10 февраля. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий Грузии прерывают переговоры с властями по избирательной системе из-за приговора Верховного суда республики экс-мэру Тбилиси, лидеру партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Угулаве. Об этом в понедельник заявил экс-спикер парламента, соратник Угулавы по партии Давид Бакрадзе на брифинге.

"Сегодня власть в этой стране уничтожила пространство для договоров и согласований, поэтому оппозиция принимает единственное решение - с сегодняшнего дня, после вынесения приговора Гиги Угулаве, прекращаются всякие переговоры. У нас были свои компромиссные варианты, предложения, мы думали о том, как договориться, но все это завершено. Приговор Гиги Угулаве на самом деле является приговором "Грузинской мечте" (правящая партия - прим. ТАСС), за который она заплатит дорого как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Бакрадзе после встречи лидеров оппозиции.

Сам Угулава, который также присутствовал на встрече лидеров оппозиционных партий, заявил, что приговор является абсурдным, но он готов сесть в тюрьму. "В машине я убрался, все вещи, книги я уже сложил. Естественно, я заранее знал об этом (приговоре - прим. ТАСС), и готов сам поехать в ту тюрьму, в которую они мне укажут", - сказал Угулава журналистам.

Верховный суд Грузии в понедельник признал экс-мэра Тбилиси Угулаву виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн) и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Оппозиция начала вести переговоры с властями по поводу перехода на новую избирательную систему после того, как 14 ноября 2019 года правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" провалила конституционную реформу по этому вопросу. За это время оппозиция и представители власти при посредничестве иностранных дипломатов провели четыре встречи. В конце февраля должен был состояться пятый раунд переговоров, где политики должны были рассмотреть предложенный правящей партией вариант избрания 100 депутатов из 150 по пропорциональным спискам, а 50 - по мажоритарным. Сегодня в Грузии по пропорциональным спискам избираются 77 депутатов, а по мажоритарным - 73.

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