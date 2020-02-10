СМИ: сирийские войска очистили от боевиков большую часть шоссе Хама - Алеппо

ТАСС, 10 февраля. Подразделения сирийской армии, наступающие в юго-западных окрестностях Алеппо, очистили в понедельник от бандформирований населенные пункты Хирбет-Джезрая и Канатир. Об этом сообщил вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, в результате проведенной операции сирийские военнослужащие вернули под контроль большую часть шоссе Хама - Алеппо, которое являются последним отрезком стратегической автострады юг - север, идущей из Дамаска. Войска вышли сейчас к поселку Эль-Кумария, откуда они смогут нанести удар в тыл боевикам, обороняющимся в микрорайоне Рашидин-4 на западе Алеппо.

Прорыв на этом участке фронта был осуществлен 8 февраля, когда войска, разгромив противника, заняли господствующие над местностью высоты Телль-Эйс в 30 км к северу от города Саракиб. Двум группировкам сирийских войск, двигавшимся навстречу друг другу со стороны Идлиба и Алеппо, удалось сомкнуть кольцо окружения вокруг оставшихся форпостов противника вдоль стратегической автострады юг - север.

Террористы контролировали шоссе от города Хама до Алеппо с 2014 года, в результате движение транспорта по трассе юг - север из Дамаска шло по объездной дороге Атрая - Ханасир через пустыню, что увеличивало расстояние на 175 км.

В январе командование ВС Сирии поставило перед войсками задачу освободить от бандформирований юго-западные окрестности Алеппо, что позволит вернуть под полный контроль стратегическую автотрассу, протяженность которой составляет 432 км. Эта основная транспортная артерия, которая связывает Дамаск с промышленными районами на севере Сирии и экономической столицей Алеппо.