СМИ: секретаря СНБО Украины пригласили в Иран для расследования крушения лайнера

ТАСС, 10 февраля. Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова прибыть в Тегеран для совместного рассмотрения обстоятельств крушения украинского лайнера под иранской столицей. С такой инициативой, как сообщило иранское агентство IRNA , выступил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

Как указывает агентство, в ходе телефонного разговора с Даниловым Шамхани "пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса [о крушении украинского пассажирского самолета под Тегераном]". Глава ВСНБ Ирана указал, что, по его убеждению, "проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке".

Шамхани выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате авиакатастрофы.

Со своей стороны, подчеркивает агентство, Данилов выразил признательность Ирану за сотрудничество и призвал "ускорить расследование трагедии".

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.