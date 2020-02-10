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Палестино-израильский конфликт
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Источник: Палестина передумала выносить проект резолюции СБ ООН на голосование 11 февраля

Палестина отозвала документ для новых консультаций

ООН, 10 февраля. /ТАСС/. Палестина отозвала свой проект резолюции Совета Безопасности ООН для новых консультаций, намеченное на 11 февраля голосование по документу не состоится. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в Совете Безопасности.

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"Завтра голосования не будет, планируются дополнительные переговоры по содержанию документа", - сказал собеседник агентства.

11 февраля Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание с обсуждением представленного США мирного плана палестино-израильского урегулирования. Во встрече примет участие палестинский лидер Махмуд Аббас. Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что на встрече может быть представлена резолюция с реакцией на "сделку века".

Дискуссии по резолюции велись вплоть до последнего момента, ее текст несколько раз менялся и был смягчен по сравнению с изначальным проектом. Консультации по тексту резолюции будут продолжены, сообщил источник.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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