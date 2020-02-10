Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Турция нанесла в понедельник удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере САР. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Был нейтрализован 101 солдат режима [президента Сирии Башара Асада], а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - утверждается в заявлении.