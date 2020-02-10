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Ситуация на Корейском полуострове

CNN: Трамп не хочет встречаться с Ким Чен Ыном до президентских выборов в США

По данным источников телеканала, президент США не спешит возобновлять переговоры, так как риски от них превышают потенциальную выгоду

ТАСС, 10 февраля. Президент США Дональд Трамп проинформировал своих советников о том, что не хочет встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN.

По данным его источников в Белом доме, Трамп и его приближенные не спешат возобновлять переговоры с КНДР по денуклеаризации, поскольку риски от них превышают потенциальную выгоду. Кроме того, Пхеньян не согласится на нормализацию отношений до тех пор, пока США не ослабят действующие в его отношении санкции, что едва ли произойдет в ближайшее время, добавил источник.

Ким Чен Ын и Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале того же года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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