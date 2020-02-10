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Focus: Лашет, Мерц и Шпан будут играть основную роль в ХДС после ухода Крамп-Карренбауэр

По данным издания, премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет скорее всего займет место лидера ХДС

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции консерваторов ФРГ Фридрих Мерц и нынешний министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан будут играть ключевую роль в партии Христианско-демократический союз (ХДС) после того, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя ХДС. Об этом сообщил в понедельник портал Focus со ссылкой на собственные источники.

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По его информации, именно эти трое политиков распределят основные посты в ХДС между собой. Источник Focus в партии пояснил, что самый вероятный сценарий развития событий будет таков: Лашет займет место лидера ХДС, Шпан станет главой фракции консерваторов в Бундестаге после следующих парламентских выборов в 2021 году, а Мерц получит - в случае победы на них консервативного блока - один из ключевых министерских портфелей.

Как отмечает портал, в ближайшие дни Крамп-Карренбауэр обсудит такую расстановку с лидером Христианско-социального союза (ХСС) - партнера ХДС по коалиции - Маркусом Зёдером.

Крамп-Карренбауэр в понедельник заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ и что после запуска летом текущего года процесса выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Такое решение Крамп-Карренбауэр приняла на фоне скандала вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Ландтаг (земельный парламент) 5 февраля избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП), причем голосами депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), христианских демократов и самой СвДП. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в истории ФРГ.

ХДС всегда выступал против какого бы то ни было сотрудничества с "Альтернативой для Германии". Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично подвергла критике ход выборов. В Германии обвинили ХДС Тюрингии "в сделке с фашистами" при избрании премьера земли.

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Германия
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