В Иране назвали условие запуска реактора в Араке в прежнем виде

ТЕГЕРАН, 10 февраля. /ТАСС/. Иран готов запустить реактор на тяжелой воде на атомном объекте в Араке в прежнем виде, то есть с возможностью производить оружейный плутоний, в том случае, если работа по его модернизации не ускорится. Об этом заявил в понедельник в Вене глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Если проект по модернизации реактора на тяжелой воде в Араке не будет ускорен, Иран готов запустить его в прежнем виде", - приводятся его слова на сайте ОАЭИ.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран возобновляет работы по обогащению урана и приостанавливает модернизацию реактора в Араке, поскольку участники СВПД, по его словам, не выполняют свои обязательства перед Ираном.