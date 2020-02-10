Трамп рассказал, до каких пор США продолжат развивать ядерный арсенал

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты увеличивают расходы на ядерный арсенал и намерены продолжать делать это, пока не будут заключены соответствующие договоренности с Россией и Китаем. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами. Видеозапись выступления опубликовали американские СМИ.

"Мы серьезно относимся к военной сфере, нарастили финансирование ядерных программ, поскольку у нас нет другого выбора из-за действий Китая и России, - сказал он. - У нас большое количество [вооружений]. В то же время Россия и Китай хотят провести переговоры с нами, чтобы остановить это сумасшествие с тратами миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие".

"Но пока договоренности нет, единственный путь для нас - создавать самые мощные ядерные силы в мире. За последние три года мы серьезно их модернизировали, - отметил Трамп. - У нас есть сверхбыстрые ракеты, они нужны нам".

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.