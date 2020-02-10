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США намерены направить на противодействие России в 2021 году $788 млн

Также в Госдепартаменте США сообщили, что предлагается направить $24 млн в качестве целевого финансирования на "противодействие российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии"
Белый дом AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Белый дом
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация планирует направить в 2021 финансовом году на противодействие России почти $788 млн по линии Госдепартамента США. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник справочные материалы внешнеполитического ведомства США.

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Они были обнародованы после того, как Белый дом направил Конгрессу США проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год. 2020 финансовый год завершится в США 30 сентября.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента США, исполнительная ветвь власти намерена "вложить $763,8 млн в качестве иностранной помощи, а также $24 млн в качестве целевого финансирования на противодействие российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии".

"В связи с нарастанием конкуренции между увеличивающими влияние державами бюджет нацелен на укрепление поддержки стратегии [Вашингтона] в регионах Индийского и Тихого океанов, противодействие китайскому, российскому и иранскому злонамеренному влиянию, защиту прав человека и свободы вероисповедания, охрану американских границ и оказание помощи союзникам, чтобы они стали более сильными партнерами в сферах национальной безопасности и экономики", - подчеркивается в документах Госдепартамента США. При этом в них уточняется, что на борьбу с влиянием КНР правительство США собирается израсходовать в 2021 году $1,5 млрд на целевые программы иностранной помощи и еще $596 млн - на "дипломатическое взаимодействие в целях поддержки стратегии в регионах Тихого и Индийского океанов". На оказание содействия "важным партнерам на Ближнем Востоке" в рамках борьбы с влиянием Ирана исполнительная ветвь власти США рассчитывает ассигновать $337,5 млн.

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