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США намерены выделить на ПРО в 2021 году $20,3 млрд

При этом Вашингтон намерен сделать "более мощными" программы противоракетной обороны, реализуемые на континентальной части США

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация планирует ассигновать в 2021 финансовом году на программы противоракетной обороны (ПРО) $20,3 млрд. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник справочные материалы Белого дома.

Как в них отмечается, "в бюджете предусмотрено $20,3 млрд на укрепление программ противоракетной обороны". При этом намечается сделать "более мощными" программы противоракетной обороны, реализуемые на континентальной части США.

Проект бюджета предполагает "оценку потенциальных модификаций существующих региональных программ противоракетной обороны". Цель такой деятельности - создание эшелонированной ПРО континентальной части США, поясняется в пресс-релизе. По свидетельству его авторов, на практике часть таких планов "может быть продемонстрирована уже в 2025 году".

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