Главными угрозами безопасности в проекте бюджета США назвали Россию и Китай

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай в проекте бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) названы главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов. Законопроект опубликован в понедельник административно-бюджетным управлением (АБУ) Белого дома.

"В то время как США вступают в 2020-е годы, угрозы стремительно развиваются и смещаются. Помимо угроз со стороны террористов-исламистов и транснациональной преступности, США также сталкиваются с вызовами, исходящими от стран-соперников, включая Россию и Китай, - отмечается в тексте. - Бюджет отражает необходимость реагирования на реалии новой эры".

"Для обеспечения безопасности внутри страны и интересов за рубежом администрация [США] развивает Вооруженные силы, расширяет возможности по противодействию угрозам", - подчеркивается также в документе.