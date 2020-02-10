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Экс-мэра Тбилиси взяли под стражу после вынесения приговора о растрате более $17 млн

Сам Гиги Угулава заявил, что решение суда "не имеет никакого отношения к правосудию"

ТБИЛИСИ, 10 февраля. /ТАСС/. Грузинские правоохранительные органы взяли под стражу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву после того, как Верховный суд страны признал его виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн), приговорив к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Кадры задержания Угулавы в прямом эфире в понедельник показала грузинская телекомпания "Рустави 2".

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"То, что мы видели сегодня, не имеет никакого отношения к правосудию", - сказал журналистам Угулава, который сам пришел сдаваться в отделение полиции.

Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был приговорен к заключению, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси. Эти деньги, по данным прокуратуры, в 2011-2012 годах были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был ее членом.

Впервые суд вынес решение по этому делу в феврале 2018 года. Тогда Угулава был признан виновным лишь в превышении служебных полномочий и приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы. Суд не отправил его в тюрьму, так как он уже отсидел один год, три месяца и 22 дня по делу о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис груп" для активистов партии.

Это решение суда низшей инстанции решила обжаловать Генпрокуратура Грузии, потребовав приговорить Угулаву к реальному тюремному сроку. Верховный суд Грузии в понедельник удовлетворил жалобу Генпрокуратуры. Оппозиция уже навала приговор политическим и заявила о прекращении переговоров с властью по поводу избирательной реформы, а также пригрозила масштабными акциями протеста.

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Грузия
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