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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

МИД Ирана и Швеции договорились не допускать политизации катастрофы украинского самолета

Ранее к этому же призвал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана в ходе телефонного разговора с секретарем СНБО Украины

ТЕГЕРАН, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Швеции Анн Линде договорились не допускать политизации катастрофы украинского самолета, сбитого по ошибке в небе над Тегераном. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Ирана.

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"Линде провела сегодня вечером телефонные переговоры с Зарифом, посвященные катастрофе украинского самолета, - говорится в сообщении. - В ходе диалога [стороны] договорились сотрудничать по этой проблеме и избегать политизации".

Ранее в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе телефонного разговора с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым призвал избегать политизации катастрофы украинского самолета.

Теги
ШвецияИранЗариф, Мохаммад ДжавадКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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