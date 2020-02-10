Reuters: КНДР развивала ядерную и ракетную программы в 2019 году, несмотря на санкции ООН

ТАСС, 10 февраля. КНДР продолжила развивать ядерную и ракетную программы в 2019 году в нарушение обязательств по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад для комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР, который должен быть опубликован в следующем месяце.

"В 2019 году КНДР не приостановила свои незаконные ядерную и ракетную программы и продолжила их развивать, что противоречит резолюциям Совета Безопасности", - приводит агентство выдержку из доклада. По информации Reuters, в документе содержится информация о том, что за прошедший год Пхеньян провел в общей сложности 13 ракетных испытаний и запустил 25 ракет. Кроме того, как сообщает агентство, докладчики утверждают, что хакеры КНДР совершили ряд кибертак на финансовые институты и криптовалютные биржи по всему миру.

В докладе также указывается, что в 2019 году КНДР незаконно импортировала нефтепродукты и экспортировала уголь на сумму около $370 млн с помощью китайских барж.

С 2017 года в отношении КНДР действуют беспрецедентно жесткие санкции, введенные Совбезом ООН в ответ на ее ядерные и ракетные испытания. Также введен запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

В декабре 2019 года Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза ООН документ, в котором содержится призыв к смягчению санкций для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. В проекте также предлагается разрешить поставки в КНДР ряда товаров, необходимых для создания инфраструктуры. Кроме того, в тексте говорится о необходимости продолжения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном на всех уровнях.