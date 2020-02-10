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В проекте военного бюджета США на 2021 год нет расходов на ограждение с Мексикой

И.о. заместителя главы Пентагона по финансам Элейн Маккаскер сообщила, что у ведомства "нет запросов на возведение конструкций на границе"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Проект военного бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) не предусматривает выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой. Об этом заявила в понедельник на брифинге и.о. заместителя главы Пентагона по финансам Элейн Маккаскер.

"У нас нет запросов в бюджете 2021 года на возведение конструкций на границе. Если министр примет решение, мы проинформируем Конгресс США и дадим вам знать", - сказала представитель ведомства.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. Завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона. Дополнительные участки стены протяженностью в 724 км американские власти планируют возвести к концу 2020 года.

Теги
МексикаСША
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