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Минюст Украины просит суд аннулировать регистрацию почти 50 политических партий

В ведомстве назвали основанием для обращения с иском то, что эти партии не выдвигали кандидатов на выборы президента Украины и выборы народных депутатов в течение десяти лет

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд Киева аннулировать регистрационные свидетельства 48 партий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба суда.

"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия - не выдвигал кандидатов на выборы президента Украины и выборы народных депутатов в течение десяти лет", - говорится в сообщении.

В список таких партий попали "Трудовая Украина", "Организация украинских националистов" (организация с аналогичным названием запрещена в РФ), "Гражданская партия "Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.

Ранее генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель сообщал, что в стране из 350 зарегистрированных политических партий реально работают около полусотни.

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Украина
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