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Помощник Зеленского заявил, что президент Украины хочет прекратить войну в Донбассе

Андрей Ермак убежден в том, что Украина делает "все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях - и в "нормандском формате", и в Минске"

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский искренне желает завершить конфликт в Донбассе и делает для этого все необходимое. Такое мнение высказал в понедельник помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Я верю в то, и убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и я убежден в том, что наша страна сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях - и в "нормандском формате", и в Минске", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

В Париже 9 декабря 2019 года прошел саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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