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Минобороны США израсходует почти $57 млрд на закупку военной авиации в 2021 году

В частности, Пентагон намерен закупить 79 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, 52 боевых вертолета AH-64E Apache Guardian и другое

ТАСС, 11 февраля. Министерство обороны США израсходует почти $57 млрд на закупки военной авиационной техники в 2021 финансовом году (начнется 1 октября 2020 года). Об этом говорится в справочных материалах Пентагона, опубликованных в понедельник.

В частности, Пентагон намерен закупить 79 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, 52 боевых вертолета AH-64E Apache Guardian, 15 единиц авиационной заправочной техники стоимостью $3 млрд для замены самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus, 12 новейших многоцелевых истребителей F-15EX ($1,6 млрд), а также 24 палубных истребителя F/A-18EF Super Hornet стоимостью $2,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Минобороны США намерено приобрести или арендовать несколько самолетов-заправщиков для замены KC-46 вплоть до достижения последними летной годности и исправления их многочисленных технических проблем.

Пентагон также планирует приобрести пять вертолетов VH-92 стоимостью $739 млн, предназначенных для президента США, и семь тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K Sea Stallion стоимостью $1,5 млрд. На реализацию программы по созданию морского патрульного самолета P-8A предполагается выделить $269 млн.

Авиационные крылатые ракеты JASSM

Министерство обороны США также намерено закупить 400 единиц крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

Стоимость 400 КРВБ JASSM составит $577 млн. Также Минобороны предполагает закупить 20 338 управляемых авиационных бомб (УАБ) JDAM (Joint Direct Attack Munitions) стоимостью $533 млн и 1490 УАБ SDB II (Small Diameter Bomb II) стоимостью $432 млн, 7360 управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) стоимостью $1,2 млрд для реактивных систем залпового огня, а также 8150 управляемых ракет AGM-114 Hellfire стоимостью $517 млн для вертолетов армейской авиации AH-64 Apache.

Согласно справочным материалам Минобороны, в 2022 финансовом году также будет закуплено 125 новейших зенитных ракет SM-6 (Standard Missile 6) стоимостью $816 млн и 53 противокорабельные ракеты нового поколения LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) стоимостью $224 млн.

Закупка бронемашин

Кроме того, Министерство обороны США намерено закупить более 4 тыс. единиц боевых бронированных машин JLTV в 2021 финансовом году.

В частности, ведомство намерено закупить 4247 бронемашин JLTV общей стоимостью $1,4 млрд и вложить $1,5 млрд во внедрение 89 изменений в конструкцию основного боевого танка M1 Abrams. Также Пентагон планирует приобрести 72 новые бронемашины ACV (Amphibious Combat Vehicle) стоимостью $522 млн для Корпуса морской пехоты и 32 бронетранспортера AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) стоимостью $290 млн.

В общей сложности Пентагон намерен вложить $13 млрд в развитие парка сухопутной техники в 2021 финансовом году.

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