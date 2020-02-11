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Ситуацию на югоосетино-грузинской границе обсудят в Цхинвале представители ЕС, ООН и ОБСЕ

ЦХИНВАЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Напряженную ситуацию на границе Южной Осетии с Грузией, в том числе в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис), где грузинская сторона ранее выставила блокпост, обсудят во вторник в Цхенвале сопредседатели Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полпреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования.

Там отметили, что в Цхинвал прибывает делегация Женевских дискуссий в составе сопредседателей от ЕС, ООН и ОБСЕ. "В ходе встречи планируется обсуждение вопросов, связанных с мандатом Женевских дискуссий, в том числе с текущей ситуацией в югоосетино-грузинском приграничье", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сопредседатели Женевских дискуссий настаивали на открытии пунктов пропуска на югоосетино-грузинской границе, которые были закрыты в связи с обострившейся ситуацией в приграничье в районе села Уиста Знаурского района Южной Осетии, где грузинская сторона выставила незаконный, по мнению югоосетинской стороны, блокпост. Власти Южной Осетии заявили, что для возобновления работы пунктов пропуска на югоосетино-грузинской границе, Грузия должна снять свой блокпост.

Ситуация на границе

В августе 2019 года Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс. После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе.

В Комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии 12 сентября заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. Вслед за этим власти Южной Осетии полностью закрыли пункты пропуска на границе с Грузией.

8 ноября руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии Екатерина Бязрова сообщила, что возле югоосетинского поста на границе с Грузией произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Кроме того, по ее словам, за два часа до инцидента был замечен небольшой беспилотник "военного образца". Позже в КГБ вновь сообщили о стрельбе на границе со стороны Грузии, а также отметили "беспрецедентный рост случаев полетов грузинских дронов военного и полицейского образца в приграничной зоне".

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам.

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