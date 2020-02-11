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Трамп: РФ могла начать разработку гиперзвуковых ракет, узнав о планах администрации Обамы

По словам американского лидера, США нуждаются в большем количестве таких ракет

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет после того, как узнала о том, что такие разработки есть в планах предыдущей администрации Барака Обамы (занимал пост президента с 2009 по 2017 год). Такое мнение он выразил в понедельник на встрече с губернаторами. Видеозапись выступления опубликовали американские СМИ.

"У нас есть супербыстрые ракеты, большое количество. Мы называем их супербыстрыми, они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычных ракет, - сказал он. - Нам нужные такие вооружения, потому что у России они есть <...>". "Я расскажу, как они их получили. Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы, когда мы этого не делали, и это очень плохо", - утверждал Трамп.

В последние месяцы в Пентагоне неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, в которой принимал участие корр. ТАСС, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

Теги
Обама, БаракСШАРоссияТрамп, Дональд
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