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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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Пентагон уточнил число пострадавших американских военных при ударе Ирана в Ираке

В результате обстрела базы Айн-эль-Асад в январе пострадали 109 военнослужащих США
Авиабаза Айн аль-Асад, Ирак REUTERS/Thaier Al-Sudani, архив
Описание
Авиабаза Айн аль-Асад, Ирак
© REUTERS/Thaier Al-Sudani, архив

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Число американских военных, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по базе Айн-эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января, составило 109 человек. Об этом сообщил в понедельник Пентагон.

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"На сегодняшний день у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы <...> 76 из них в настоящее время вернулись к службе", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Пентагоне, 27 пострадавших были ранее доставлены в Германию для оказания им медицинской помощи, 21 из них позднее перенаправили в США, еще один уже вернулся в Ирак, где вновь приступил к исполнению служебных обязанностей.

Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 31 января телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала о 64 пострадавших американских военнослужащих.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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