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Выборы президента США - 2020

Поддержка Байдена в США снизилась до 17%

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Уровень поддержки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в этом году, снизился до 17% по всей стране после неудачных для него собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos ("Ипсос") по заказу агентства Рейтер.

Согласно данным опроса, проведенного 6-10 февраля, Байден потерял 5 процентных пунктов по сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования. Бывший вице-президент оказался на втором месте, уступив в борьбе сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, поддержку которому высказали 20% респондентов. Третьим в опросе оказался экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которого поддержали 15% опрошенных. 11% респондентов поддержали сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, 8% - экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове 3 февраля. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Это обернулось скандалом для партии и вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия. Окончательные данные о распределении голосов делегатов поступили спустя почти неделю.

Согласно информации со всех участков, Буттеджадж получил 14 голосов делегатов, Сандерс - 12. На третьем месте оказалась Уоррен (8 делегатов), на четвертом - Байден (6 делегатов), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (1 делегат). Руководство Демократической партии США ранее уже призвало перепроверить результаты кокусов в Айове из-за большой задержки с публикацией данных. Перепроверка была проведена и затронула данные, поступившие с 55 участков. Обновленные результаты вызвали недовольство штаба Сандерса.

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СШАВыборы президента США - 2020
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