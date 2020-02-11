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Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине

Американский генпрокурор Уильям Барр подчеркнул, что любая информация по Украине должна тщательно проверяться ведомством и спецслужбами

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Это подтвердил в понедельник на пресс-конференции генпрокурор, глава ведомства Уильям Барр.

Таким образом он прокомментировал высказывания сенатора Конгресса США Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) в эфире телекомпании CBS в воскресенье. Грэм сообщил, что у Джулиани есть информация о деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Хантера. По его словам, Минюст намерен проверить достоверность сведений, предоставленных адвокатом главы Белого дома.

"Министерство открыто к любой информации, но мы должны быть очень осторожны к информации, поступающей с Украины", - отметил генпрокурор, отвечая на вопрос о заявлениях сенатора. "Мы не можем принимать все на веру", - подчеркнул он.

"Любая информация по Украине должна тщательно проверяться ведомством, спецслужбами. Мы оцениваем достоверность таких данных, - сказал Барр. - Это касается всей информации, поступающей к нам по Украине, в том числе той, о которой нам может заявить господин Джулиани".

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора в июле давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат Конгресса США, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате Конгресса судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Теги
УкраинаСШАДжулиани, РудольфБарр, Уильям
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