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Пентагон опроверг сообщения о начале вывода войск США с территории Ирака

Ранее о том, что США начали вывод войск с территории Ирака сообщил член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Информация о том, что Соединенные Штаты начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун.

"Эти сообщения являются ложными", - сказал он.

В понедельник телеканал Ska News Arabia, ссылаясь на заявление члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщил о том, что США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке. По словам депутата, американцы ограничат свое присутствие двумя крупными базами - близ города Эрбиль на севере страны и авиабазой Айн-эль-Асад.

5 января, спустя два дня после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. США до сих пор отказываются выполнять это решение иракского парламента, а американский президент Дональд Трамп пригрозил Ираку "беспрецедентными санкциями" в ответ на возможные шаги Багдада, направленные на вывод сил Соединенных Штатов с территории республики.

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