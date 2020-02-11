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СМИ: Индия намерена одобрить сделку по приобретению в США 24 вертолетов к визиту Трампа

Визит американского президента в Индию запланирован на 24 и 25 февраля

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии намерено официально одобрить в ближайшее время сделку на приобретение 24 американских вертолетов для ВМС страны на сумму $2,6 млрд. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, это решение должно быть принято в преддверии визита в Индию президента США Дональда Трампа, который запланирован с 24 по 25 февраля.

Источники, близкие к правительству, сообщили телеканалу, что кабинет премьер-министра Нарендры Моди намерен таким образом подтвердить развитие стратегических связей между Нью-Дели и Вашингтоном, которые были омрачены разногласиями по поводу торговых ограничений.

Ожидается, что правительственный комитет по безопасности в ближайшие две недели официально даст добро на приобретение для индийских военно-морских сил 24 американских вертолетов MH-60R Seahawk производства американской компании Sikorsky Aircraft, которая входит в корпорацию Lockheed Martin.

Оборонные закупки Индии в Соединенных Штатах уже составили $17 млрд с 2007 года, отмечает телеканал.

В понедельник пресс-служба американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США сообщила, что Вашингтон также готов поставить индийской стороне системы противовоздушной обороны IADWS (Integrated Air Defense Weapon System) общей стоимостью около $2 млрд.

Теги
СШАИндияТрамп, Дональд
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