Президент Аргентины намерен назначить Алисию Кастро новым послом в России

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Аргентины намерены направить Алисию Кастро в качестве нового посла республики в России. Об этом сообщил в понедельник президент страны Альберто Фернандес.

"Я также встретился с новым послом в России Алисией Кастро, чей опыт в дипломатии и политике послужат гарантом для Аргентины и являются символом нашей дружбы с российским народом, с которым у нас большие перспективы для сотрудничества", - написал он в Twitter.

С 1997 по 2005 год Кастро занимала пост депутата. В 2006 году экс-президент Аргентины Нестор Киршнер назначил ее послом в Венесуэле. В 2012 году экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента, направила Кастро руководить посольством республики в Лондоне. На этом месте она оставалась до декабря 2015 года, когда к власти пришел экс-президент Маурисио Макри.