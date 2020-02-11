{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Аргентины намерен назначить Алисию Кастро новым послом в России

По словам Альберто Фернандеса, ее опыт в дипломатии и политике послужат гарантом для Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Аргентины намерены направить Алисию Кастро в качестве нового посла республики в России. Об этом сообщил в понедельник президент страны Альберто Фернандес.

"Я также встретился с новым послом в России Алисией Кастро, чей опыт в дипломатии и политике послужат гарантом для Аргентины и являются символом нашей дружбы с российским народом, с которым у нас большие перспективы для сотрудничества", - написал он в Twitter.

С 1997 по 2005 год Кастро занимала пост депутата. В 2006 году экс-президент Аргентины Нестор Киршнер назначил ее послом в Венесуэле. В 2012 году экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента, направила Кастро руководить посольством республики в Лондоне. На этом месте она оставалась до декабря 2015 года, когда к власти пришел экс-президент Маурисио Макри.

Теги
АргентинаРоссия
Реклама на ТАСС
СМИ: Индия намерена одобрить сделку по приобретению в США 24 вертолетов к визиту Трампа
Визит американского президента в Индию запланирован на 24 и 25 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС