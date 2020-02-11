Законодатели США критикуют власти Грузии за приговор экс-мэра Тбилиси к тюремному сроку

ТБИЛИСИ, 11 февраля. /ТАСС/. Решение Верховного суда Грузии приговорить экс-мэра Тбилиси, лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Угулаву к тюремному сроку за растрату более 48 млн лари (более $17 млн) является политически мотивированным насилием над оппозиционными политиками. Об этом во вторник написал глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш на официальной странице в Twitter.

"Я разочарован тем, что Грузия решила усилить политически мотивированное насилие над оппозиционными политиками. Как я сказал министру иностранных дел Грузии [Давиду Залкалиани] на прошлой неделе, распад независимости судебных органов и преследование оппозиции - неприемлемое поведение", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник на арест Угулавы откликнулся и конгрессмен от Республиканской партии США Адам Кинзингер, который назвал подобное решение недемократичным шагом. "Лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава сегодня был арестован и посажен в тюрьму на 38 месяцев за старое преступление, за которое он уже отсидел срок. Сказать, что это тревожно, было бы преуменьшением. Использовать суды в качестве оружия не есть демократия", - написал Кинзингер на своей странице в Twitter.

Верховный суд Грузии в понедельник признал экс-мэра Тбилиси Угулаву виновным по делу о растрате и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был приговорен к заключению, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси. Эти деньги, по данным прокуратуры, в 2011-2012 годах были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был ее членом.

Впервые суд вынес решение по этому делу в феврале 2018 года. Тогда Угулава был признан виновным лишь в превышении служебных полномочий и приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы. Суд не отправил его в тюрьму, так как он уже отсидел один год, три месяца и 22 дня по делу о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис груп" для активистов партии. Оппозиция навала приговор политическим и заявила о прекращении переговоров с властью по поводу избирательной реформы, а также пригрозила масштабными акциями протеста.