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Филиппины прекращают действие военного договора с США

Соответствующее уведомление передали посольству США в Маниле

ТАСС, 11 февраля. Министерство иностранных дел Филиппин уведомило США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Додо Дюлай.

"По распоряжению президента [Родриго Дутерте], переданному через исполнительного секретаря Сальвадора Медиалдеа, министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно передано посольству США в Маниле", - говорится в сообщении заместителя министра.

Как отмечает газета Manila Bulletin, соглашение прекратит свое действие через 180 дней с момента получения Вашингтоном данного письма. Договор о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.

О решении прекратить действие соглашения президент Родриго Дутерте объявил в январе, после отказа Вашингтона выдать визу филиппинскому сенатору Рональду дела Росе. Такой шаг рассматривается президентом как вмешательство во внутренние дела Манилы. Американский закон о бюджете, подписанный президентом Дональдом Трампом в начале января, включает в себя положение о запрете на въезд в США филиппинским чиновникам, связанным с судебным процессом против оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Это положение было применено в отношении филиппинского сенатора Рональда дела Росы.

Теги
СШАФилиппины
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