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Полиция применила водометы против демонстрантов в центре Бейрута

Группы протестующих пытались прорваться к зданию парламента

БЕЙРУТ, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили во вторник водометы против активистов протестного движения, собравшихся в центре Бейрута. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, группы демонстрантов предприняли попытку прорваться к зданию парламента на Пляс Этуаль, где состоится заседание палаты депутатов, посвященное вынесению вотума доверия правительству во главе с премьер-министром Хасаном Диабом.

Протестующие пытаются также перекрыть набережную Бейрута в районе гостиницы "Финиция", чтобы помешать законодателям прибыть в парламентский дворец. Стражам порядка пока удается сдерживать толпу демонстрантов, полицейским помогают армейские патрули, которые были введены в город ранним утром.

6 февраля кабинет Диаба утвердил программу реформ, направленных на стабилизацию ситуации в экономике страны. Антикризисный план предусматривает ряд болезненных мер по предотвращению финансового коллапса, учитывая, что госдолг Ливана достиг $85 млрд, а национальная валюта - ливанский фунт - обесценилась на 33%. Кабинет готовит также судебную реформу и серию мероприятий по борьбе с коррупцией.

Президент Ливана Мишель Аун поручил 19 декабря прошлого года сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу после консультаций с парламентскими фракциями. Кандидатуру Диаба, который занимал пост министра образования в 2011-2014 годах, поддержали 69 из 128 депутатов. Состав правительства был утвержден 21 января, в него вошли 20 технократов.

Кабинет Диаба опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах". Партии прозападного лагеря отказались от участия в новом правительстве и перешли в оппозицию. Среди них суннитское движение "Аль-Мустакбаль", лидер которого Саад Харири возглавлял предыдущий коалиционный кабинет и ушел в отставку 29 октября прошлого года на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста.

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Ливан
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