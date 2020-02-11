Двух чиновников провинции Хубэй сняли с должностей за просчеты в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 11 февраля. Секретарь комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй Чжан Цзинь и председатель комитета Лю Инцзы уволены в связи с невыполнением служебных обязанностей в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на постановление парткома провинции.

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"Партком провинции Хубэй решил освободить от занимаемых должностей секретаря комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Чжан Цзиня и председателя комитета Лю Инцзы и назначить по совместительству на их должности члена парткома провинции Ван Хэшэна", - цитирует телеканал постановление комитета.

Решение властей было принято после того, как в Хубэе - эпицентре вспышки коронавируса - число зараженных достигло 31,7 тыс. человек, из которых 974 погибли от вызываемой вирусом пневмонии.