Двух чиновников провинции Хубэй сняли с должностей за просчеты в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 11 февраля. Секретарь комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй Чжан Цзинь и председатель комитета Лю Инцзы уволены в связи с невыполнением служебных обязанностей в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на постановление парткома провинции.
"Партком провинции Хубэй решил освободить от занимаемых должностей секретаря комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Чжан Цзиня и председателя комитета Лю Инцзы и назначить по совместительству на их должности члена парткома провинции Ван Хэшэна", - цитирует телеканал постановление комитета.
Решение властей было принято после того, как в Хубэе - эпицентре вспышки коронавируса - число зараженных достигло 31,7 тыс. человек, из которых 974 погибли от вызываемой вирусом пневмонии.