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Трамп раскритиковал позицию гособвинения по его экс-советнику Стоуну

Политтехнолога могут приговорить к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет

ТАСС, 11 февраля. Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал позицию гособвинения, которое рекомендует приговорить американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося его советником в период президентской избирательной кампании 2016 года, к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет.

"Это ужасная и очень нечестная ситуация. Реальные преступления были на другой стороне, а ничего с ними не случилось. Нельзя допустить такое извращение правосудия!" - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.

Экс-советник Трампа был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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