Трамп раскритиковал позицию гособвинения по его экс-советнику Стоуну

ТАСС, 11 февраля. Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал позицию гособвинения, которое рекомендует приговорить американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося его советником в период президентской избирательной кампании 2016 года, к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет.

"Это ужасная и очень нечестная ситуация. Реальные преступления были на другой стороне, а ничего с ними не случилось. Нельзя допустить такое извращение правосудия!" - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.

Экс-советник Трампа был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.