{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска установили полный контроль над шоссе Дамаск - Алеппо

Военнослужащие выбили боевиков из форпостов, которые располагались на последнем отрезке шоссе между городами Хама и Алеппо, сообщает телеканал Al Hadath

ТАСС, 11 февраля. Подразделения сирийской армии полностью очистили во вторник от бандформирований стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, сирийские военнослужащие в ходе проведенной операции выбили боевиков из форпостов, которые располагались на последнем отрезке шоссе между городами Хама и Алеппо.

Основная транспортная артерия юг - север, протяженность которой составляет 432 км, связывает Дамаск с промышленными районами на севере Сирии и экономической столицей Алеппо.

С 2012 года населенные пункты на востоке провинции Идлиб и в юго-западных окрестностях Алеппо находились в руках вооруженной оппозиции и террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

25 января, после того как боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня в северной зоне деэскалации, командование ВС Сирии отдало приказ войскам начать операцию по восстановлению контроля на западными и южными окрестностями Алеппо. Одновременно другая армейская группировка сумела освободить большую часть районов на востоке Идлиба, включая стратегический город Саракиб, расположенный на пересечении шоссе Латакия - Алеппо и Хама - Алеппо.

10 февраля сирийским военнослужащим удалось нанести удар в тыл боевикам, обороняющимся в микрорайоне Рашидин-4 на западе Алеппо, что решило исход операции.

Город Алеппо был освобожден в декабре 2016 года, после того как его восточную часть покинули разгромленные вооруженные группировки. Российские ВКС оказали поддержку сирийским войскам, которые сражались с бандформированиями.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Оппозиционная партия "Фианна фойл" победила на парламентских выборах в Ирландии
Партия получила 38 из 160 депутатских мандатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС