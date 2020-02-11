СМИ: сирийские войска установили полный контроль над шоссе Дамаск - Алеппо

ТАСС, 11 февраля. Подразделения сирийской армии полностью очистили во вторник от бандформирований стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, сирийские военнослужащие в ходе проведенной операции выбили боевиков из форпостов, которые располагались на последнем отрезке шоссе между городами Хама и Алеппо.

Основная транспортная артерия юг - север, протяженность которой составляет 432 км, связывает Дамаск с промышленными районами на севере Сирии и экономической столицей Алеппо.

С 2012 года населенные пункты на востоке провинции Идлиб и в юго-западных окрестностях Алеппо находились в руках вооруженной оппозиции и террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

25 января, после того как боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня в северной зоне деэскалации, командование ВС Сирии отдало приказ войскам начать операцию по восстановлению контроля на западными и южными окрестностями Алеппо. Одновременно другая армейская группировка сумела освободить большую часть районов на востоке Идлиба, включая стратегический город Саракиб, расположенный на пересечении шоссе Латакия - Алеппо и Хама - Алеппо.

10 февраля сирийским военнослужащим удалось нанести удар в тыл боевикам, обороняющимся в микрорайоне Рашидин-4 на западе Алеппо, что решило исход операции.

Город Алеппо был освобожден в декабре 2016 года, после того как его восточную часть покинули разгромленные вооруженные группировки. Российские ВКС оказали поддержку сирийским войскам, которые сражались с бандформированиями.