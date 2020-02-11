МИД КНР призвал Помпео прекратить очернять Китай и вредить отношениям двух стран

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Китай призывает госсекретаря США Майкла Помпео прекратить очернять политический строй КНР и вредить развитию двусторонних отношений. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник в ходе онлайн-брифинга прокомментировал призыв шефа американской дипломатии к губернаторам страны осторожно вести бизнес с Китаем.

"Последняя речь Помпео игнорирует историю китайско-американских отношений и факты, от начала и до конца она во множестве случаев является отражением ментальности холодной войны и политических предубеждений. Китай выражает в связи с этим решительный протест", - указал Гэн Шуан.

Как указал дипломат, гуманитарные обмены и сотрудничество на региональном уровне всегда были важными составными частями отношений Китая и США. "Действия госсекретаря США не только не содействуют, а напротив, чинят препятствия этому и идут наперекор обоюдному желанию народов двух стран. Это трудно постичь", - сказал дипломат.

"Мы рекомендуем Помпео отказаться от ментальности холодной войны и идеологических предубеждений, уважать историю китайско-американских отношений, прекратить клеветать в адрес политической системы Китая, а также чинить препятствия нормальным обменам и сотрудничеству между двумя странами", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу призвал американских губернаторов с осторожностью относиться к вопросу ведения бизнеса с Китаем. На зимней встрече Национальной ассоциации губернаторов страны он предложил руководителям штатов использовать принцип "доверяй, но проверяй". По его версии, Китай "оценивает слабые места США, чтобы получить преимущество" на федеральном уровне, на уровне штатов и на местном уровне. По его мнению, ситуация может представлять угрозу для национальной безопасности Америки.