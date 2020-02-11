СМИ: бывший дипломат КНДР будет участвовать в выборах в Южной Корее

ТАСС, 11 февраля. Бывший сотрудник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо примет участие в апрельских выборах в Национальное собрание (парламент) Республики Корея. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap.

Тхэ Ён Хо намерен представлять оппозиционную Корейскую партию свободы в одном из избирательных округов в Сеуле. Как отмечает агентство, скорее всего, он выставит свою кандидатуру в богатом районе Каннам, где его партия имеет прочную поддержку. В случае успеха на выборах он планирует "посвятить себя усилиям по объединению Корейского полуострова".

Тхэ Ён Хо получил политическое убежище в Республике Корея в 2016 году. До этого он занимал должность советника-посланника в посольстве КНДР в Великобритании.