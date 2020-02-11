Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса президента Украины

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Уволить Богдана Адрея Иосифовича с должности руководителя офиса президента Украиы", - говорится в документе. Другим указом Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Ермака, который до этого занимал пост заместителя руководителя офиса и занимался вопросами внешней политики.

Андрей Богдан ранее был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского, аппарат президента Украины возглавил с 21 мая 2019 года.

По неофициальным данным, между Богданом и Ермаком были серьезные разногласия во взглядах на политику президентского офиса, а также на некоторые важные проблемы на Украине.

Андрей Ермак ранее был помощником депутата Верховной рады из Партии регионов Эльбруса Тедеева. С июля 2019 года он стал заниматься международными отношениями в офисе президента, в частности, проводил переговоры как представитель Зеленского в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция). Кроме того, он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.