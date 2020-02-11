Главы Минобороны НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи.

"Мы обсудим наш ответ на весь диапазон российских ракетных систем - обычных, ядерных и ракет на стадии разработки", - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО считает необходимыми новые меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем РФ. "Мы глубоко убеждены, что лучший ответ - это эффективный контроль над вооружениями <...> Мы не намерены размещать ракеты в Европе, но мы должны обеспечивать безопасность в Европе в присутствии российских ракет", - сказал он.