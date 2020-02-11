Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса.

"Распад ДРСМД (из которого США вышли в одностороннем порядке 2 августа 2019 года - прим. ТАСС) - это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги", - заявил Столтенберг.