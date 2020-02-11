Постпред США: Вашингтон поддерживает Минск в развитии отношений с НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают власти Белоруссии в стремлении развивать отношения со странами Запада и НАТО. Соответствующее заявление сделала во вторник постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Белсат ТВ", вещающего на территорию Белоруссии из Польши, о перспективах восстановления отношений с США и НАТО после визита в Минск госсекретаря США Майкла Помпео.

"[В Вашингтоне] очень активно поддерживают усилия правительства и новых лидеров Белоруссии в их намерении развивать отношения с Западом и НАТО", - сказала Хатчисон, не уточнив, однако, кого имела в виду под "новыми лидерами Белоруссии".

"Мы в США и в НАТО готовы очень активно работать с Белоруссией любым путем, о котором они попросят. Лидеры Белоруссии явно ищут возможности расширить свои горизонты, и мы очень довольны этим", - заявила она.

Майкл Помпео 1 февраля посетил Минск, в ходе визита он сделал ряд заявлений о поддержке США независимости и суверенитета Белоруссии.

Сотрудничество НАТО и Украины

По словам Хатчисон, США "поддержат принятие расширенной программы сотрудничества НАТО с Украиной", однако ждут в ответ от Украины "усиления борьбы с коррупцией, активных реформ в военной сфере, которые поставят армию под гражданский контроль".