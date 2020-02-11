{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Постпред США: Вашингтон поддерживает Минск в развитии отношений с НАТО

Как отметила Кей Бейли Хатчисон, США поддержат принятие расширенной программы сотрудничества НАТО с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают власти Белоруссии в стремлении развивать отношения со странами Запада и НАТО. Соответствующее заявление сделала во вторник постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Белсат ТВ", вещающего на территорию Белоруссии из Польши, о перспективах восстановления отношений с США и НАТО после визита в Минск госсекретаря США Майкла Помпео.

"[В Вашингтоне] очень активно поддерживают усилия правительства и новых лидеров Белоруссии в их намерении развивать отношения с Западом и НАТО", - сказала Хатчисон, не уточнив, однако, кого имела в виду под "новыми лидерами Белоруссии".

"Мы в США и в НАТО готовы очень активно работать с Белоруссией любым путем, о котором они попросят. Лидеры Белоруссии явно ищут возможности расширить свои горизонты, и мы очень довольны этим", - заявила она.

Майкл Помпео 1 февраля посетил Минск, в ходе визита он сделал ряд заявлений о поддержке США независимости и суверенитета Белоруссии.

Сотрудничество НАТО и Украины

По словам Хатчисон, США "поддержат принятие расширенной программы сотрудничества НАТО с Украиной", однако ждут в ответ от Украины "усиления борьбы с коррупцией, активных реформ в военной сфере, которые поставят армию под гражданский контроль". 

Теги
БелоруссияУкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: сирийская армия отразила атаки вооруженной оппозиции близ Саракиба в Идлибе
По данным телеканала Al Mayadeen, боевики понесли значительные потери
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС