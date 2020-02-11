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Кризис в Сирии
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Эрдоган: Сирия заплатит "очень высокую цену" за нападение на турецких солдат

Президент Турции намерен 12 февраля объявить о новых мерах, которые предпримет Анкара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган EPA-EFE/MURAT KULA
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/MURAT KULA

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких сил. Он намерен 12 февраля объявить о новых шагах по Сирии, после того как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. 

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"Режим [президента Сирии Башара Асада] серьезно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных. Завтра я объявлю шаги, которые мы предпримем", - сказал турецкий лидер в ходе выступления в Анкаре.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 и 10 февраля турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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