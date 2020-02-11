Эрдоган: Сирия заплатит "очень высокую цену" за нападение на турецких солдат

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких сил. Он намерен 12 февраля объявить о новых шагах по Сирии, после того как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе.

"Режим [президента Сирии Башара Асада] серьезно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных. Завтра я объявлю шаги, которые мы предпримем", - сказал турецкий лидер в ходе выступления в Анкаре.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 и 10 февраля турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.