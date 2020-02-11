СМИ: сирийская армия отразила атаки вооруженной оппозиции близ Саракиба в Идлибе

ТАСС, 11 февраля. Отряды сирийской армии отразили мощное наступление, которое во вторник предприняла вооруженная сирийская оппозиция близ города Саракиба в провинции Идлиб. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen .

По его информации, подразделения армии Сирии отразили атаки вооруженных группировок, которые выступают на стороне Турции, под населенным пунктом Нейраб, расположенном севернее Саракиба. Указывается, что в атаках на позиции сирийских правительственных войск самое активное участие принимали боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

По данным телеканала, боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Между тем, как сообщал телеканал Al Arabiya, отрядам вооруженной оппозиции удалось захватить отдельные районы селения Нейраб, а отряды правительственных сил покинули этот населенный пункт.

Некоторое время назад оппозиция приступила к масштабным атакующим боевым действиям против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии.

Ситуация в Идлибе резко обострилась, после того как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.