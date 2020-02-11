СМИ: сирийская армия отразила атаки вооруженной оппозиции близ Саракиба в Идлибе

ТАСС, 11 февраля. Отряды сирийской армии отразили мощное наступление, которое во вторник предприняла вооруженная сирийская оппозиция близ города Саракиба в провинции Идлиб. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его информации, подразделения армии Сирии отразили атаки вооруженных группировок, которые выступают на стороне Турции, под населенным пунктом Нейраб, расположенном севернее Саракиба. Указывается, что в атаках на позиции сирийских правительственных войск самое активное участие принимали боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
По данным телеканала, боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.
Между тем, как сообщал телеканал Al Arabiya, отрядам вооруженной оппозиции удалось захватить отдельные районы селения Нейраб, а отряды правительственных сил покинули этот населенный пункт.
Некоторое время назад оппозиция приступила к масштабным атакующим боевым действиям против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии.
Ситуация в Идлибе резко обострилась, после того как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.