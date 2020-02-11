Меркель обсудила с Зеленским реализацию решения "нормандского саммита"

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела во вторник телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого, прежде всего, обсуждалась ситуация с безопасностью в Донбассе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент Зеленский обсудили, прежде всего, ситуацию с безопасностью на востоке Украины и подчеркнули необходимость полностью реализовать минские соглашения и решения "нормандского саммита" от 9 декабря", - отметил Зайберт.

"Они договорились поддерживать контакт", - добавил представитель кабмина ФРГ.