Назарбаев поручил изучить причины возникновения беспорядков на юге Казахстана

Как сообщила пресс-служба первого президента республики во вторник, Назарбаев "поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона". "Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель как лидера нации - возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача - это сохранить независимое, развитое и стабильное государство", - сказал первый президент Казахстана.

Он отметил, что в настоящее время по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева правительство и администрация области предпринимают меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.

Отдельное внимание на заседании уделено качеству работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи народа Казахстана и ее региональных филиалов. "Ассамблея и ее региональные представительства должны работать на опережение и держать на контроле подобные ситуации. Эта наша общая задача", - подчеркнул Назарбаев.