Хаджимба не будет участвовать в выборах президента Абхазии

СУХУМ, 11 февраля. /ТАСС/. Рауль Хаджимба, покинувший пост президента Абхазии после политического кризиса в начале 2020 года, не будет баллотироваться на выборах главы республики, намеченных на 22 марта.

"Нет", - сообщил во вторник ТАСС Хаджимба, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в предвыборной кампании.

В январе Хаджимба сообщал ТАСС, что объявит о планах участия в политической жизни Абхазии в ближайшее время и пока не определился, выставит ли свою кандидатуру на новых выборах главы республики.

Оценивая ход президентской гонки, Хаджимба отметил, что среди ее участников есть известные и опытные кандидаты. "Есть молодые [кандидаты], думаю, что будущее за молодыми должно быть. Мы уже многое что за этот период пережили - и та, и другая сторона. Наверное, доставили много неудобств. Поэтому, думаю, дорогу молодым", - добавил экс-президент.

О выборах

ЦИК Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям, признавшей недействительными итоги выборов главы республики, прошедших 8 сентября 2019 года.

С 22 января началась регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты. Выдвижение кандидатов завершается в 18:00 11 февраля. В настоящее время кандидатами выдвинуты депутат парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба, экс-глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба.